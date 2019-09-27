Доходы выросли вдвое: стало известно, сколько Киев заработал на туристическом сборе в этом году

Эти средства должны пойти на туристическую отрасль.

Доходы от туристического сбора за 2019 год на сегодня составляют более чем 50 миллионов гривень.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время публичной презентации «Итоги и новые перспективы развития туристической сферы Киева» по случаю Всемирного дня туризма.

Она рассказала, что по состоянию на начало сентября поступления от налога для туристов составили 50 миллионов гривень, тогда как за 2018 год эта сумма составила 25,3 миллиона гривень.

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"Туристический сбор дал возможность привлечь в городской бюджет в прошлом году 25 миллионов гривень. На начало сентября этого года поступления от этого налога уже составляют почти 50 миллионов гривень. Эти средства должны пойти на туристическую отрасль: повышение комфорта для туриста, установки туристических ориентиров, информационных указателей", – отметила Марина Хонда.

Она также добавила, что Киев в этом году ожидает рекордное количество туристов. Ожидают, что общее количество туристов в этом году составит более 5 миллионов, тогда как в прошлом году было 4 миллиона.

"На уровне государства есть еще большое количество нормативных актов, требующих внесения изменений, которые могли бы улучшить работу в сфере туризма... в частности, вопрос о термине "хостел" и порядок проведения съемок не урегулирован на законодательном уровне", - добавила Хонда.