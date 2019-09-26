От 844 гривен в одну сторону: SkyUp запускает рейс Харьков-Львов

Первый вылет в культурный и исторический центр Западной Украины состоится 17 октября.

Украинский лоукостер Sky Up с 17 октября запускает бюджетные авиарейсы из Харькова во Львов.

Об этом сообщили на официальной странице городского аэропорта в Facebook.

Самолеты в культурный центр Западной Украины будут курсировать дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. В воздухе пассажирам предстоит провести чуть менее двух часов. Стоимость перелета в одну сторону без багажа будет составлять от 844 гривен (однако на ближайшие рейсы цены выше).

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"Только здесь готовят вкуснейшие яблоки в карамели, настоящую вишнёвую наливку и согревающие настойки. Средневековые улочки из брусчатки, музыка из местных ресторанчиков, ароматы свежемолотого кофе и глинтвейна — тут повсюду кипит жизнь. Именно Львов уже много лет считается лучшим вариантом для зимнего отдыха в Украине. Вдохновляйтесь вместе с нами его очарованием", - обращаются к жителям и гостям города в Международном аэропорту "Харьков".

Напомним, ранее венгерская лоукост-компания Wizz Air заявила о планах запустить бюджетный авиарейс в Будапешт. Первый перелет состоится 1 июня 2020 года, а стоимость покупки билетов (без багажа) сейчас стартует от 289 гривен. Самолеты лоукостера будут курсировать по понедельникам и пятницам.