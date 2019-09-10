Wizz Air запустит рейсы из Львова и Харькова в Будапешт

На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, запустит рейсы из Львова и Харькова в Будапешт (Венгрия) с 1 и 3 июня 2020 года соответственно.

Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.

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Отмечается, что на базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo и благодаря этому появится возможность обслуживать новые направления из венгерской столицы.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air с ноября запустит рейсы из Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Wizz Air в следующем году откроет 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска, Кракова.