В Риге вводят налог для туристов
09:25, 20 сентября 2019Новости туризма
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За детей младше 12 лет налог не нужно платить.
В Риге введут налог для туристов / фото latvia.travel
С 2021 года за пребывание в столице Латвии, Риге, туристы будут обязаны платить налог.
Комиссия Рижской думы по финансовым вопросам приняла проект туристического налога, пишет Delfi.
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Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.
За детей младше 12 лет налог не нужно платить.
Ежемесячно владельцы отелей и другой недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.
Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.
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