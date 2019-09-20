В Риге вводят налог для туристов

За детей младше 12 лет налог не нужно платить.

С 2021 года за пребывание в столице Латвии, Риге, туристы будут обязаны платить налог.

Комиссия Рижской думы по финансовым вопросам приняла проект туристического налога, пишет Delfi.

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Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.

За детей младше 12 лет налог не нужно платить.

Ежемесячно владельцы отелей и другой недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.

Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.