В аэропорту Риги родители теперь могут провожать до выхода на посадку детей, летящих без сопровождения

Сопроводить ребенка до выхода на посадку в стерильной зоне можно только в случае вылета из зоны шенгенских рейсов.

Аэропорт Риги (Латвия) позволил взрослым провожать несовершеннолетних детей, летящих самостоятельно, до выхода на посадку в самолет.

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Как сообщает avianews.com, подобная возможность родственникам или опекунам ребенка предоставляется, если на юного путешественника через авиакомпанию оформлена услуга «Unaccompanied Minor» (перелет несовершеннолетнего без сопровождения).

Сопроводить ребенка до выхода на посадку в стерильной зоне можно только в случае вылета из зоны шенгенских рейсов.

Взрослому оформляется пропуск в стерильную зону терминала, после чего он с ребенком проходит обязательный контроль авиационной безопасности в зоне Fast Track.

Согласно правилам новой услуги, сопровождающий ребенка взрослый несет ответственность за маленького пассажира до его посадки в самолет и должен оставаться в аэропорту до вылета рейса. После этого он сможет покинуть зону вылета через сектор Е зоны выдачи багажа.

К слову, ранее УНИАН.Туризм писал, как правильно спланировать авиаперелет с пересадкой.