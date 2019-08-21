Ryanair начнет летать из Европы в Грузию

Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении с ценой от € 9.9 за перелет в одну сторону.

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал открытие рейсов в Грузию начиная с ноября этого года. Грузия стала 39-й страной куда будет летать Ryanair. Сейчас анонсировано по два рейса из Тбилиси и Кутаиси в различные города Италии, Франции и Германии.

Об этом пишет lowcost.ua.

Читайте такжеНазвана самая жуткая достопримечательность в мире (фото)

Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении с ценой от € 9.9 за перелет в одну сторону. Акционные билеты можно приобрести до 23 августа включительно, но их количество ограничено.

Направления Ryanair в Грузии:

Милан-Бергамо - Тбилиси с 6 ноября, четыре раза в неделю

Марсель - Кутаиси с 7 ноября, два раза в неделю

Болонья - Кутаиси с 9 ноября, два раза в неделю

Кельн - Тбилиси с апреля 2020 года, два раза в неделю

Можно с уверенностью сказать, что ирландцы не остановятся на достигнутом и будут расширять маршрутную сетку с гостеприимной Грузии, поскольку еще в декабре прошлого года CEO Ryanair Майкл О'Лири в интервью грузинскому Forbes сообщал о планах авиакомпании открыть рейсы из Тбилиси и Кутаиси в разные города Польши, Германии, Греции и Италии. Всего в авиакомпании рассматривают возможность соединения Грузии с теми городами, рейсы в которых будут пользоваться спросом и продлятся до 3:00. В гипотетический перечень таких городов можно отнести и Киев, Одессу и Харьков.