Глава «Укрзализныци» рассказал, как можно решить проблему нехватки билетов на праздники и выходные

Решение проблемы с нехваткой билетов на популярные направления «Укрзализныця» видит не только в закупке вагонов, но и в переходе на скоростной режим.

Акционерной госкомпании «Укрзализныця» для решения проблемы нехватки билетов на праздничные и выходные дни необходимо увеличить парк пассажирских вагонов на 15-20% - до 3500 вагонов.

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Об этом сказал глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«Полностью удовлетворить спрос невозможно. Тем не менее, нам необходимо увеличить парк на 15-20 процентов, чтобы спокойно проходить пиковые периоды. Сейчас у нас около трех тысяч вагонов, а нужно еще примерно пятьсот», - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что решение проблемы нехватки билетов в праздники и выходные дни «Укрзализныця» видит не только в закупке вагонов, но и в переходе на скоростной режим.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2018 году обновила 126 пассажирских вагонов, что является рекордом за последние семь лет.

Полный текст интервью читайте на УНИАН.