Лоукостер SkyUp осенью приостановит рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж

Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

SkyUp осенью приостановит регулярные рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе лоу-коста.

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Последний в этом году рейс из Харькова в Париж состоится 6 сентября, Киев-Ницца - 9 ноября. Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

«Сейчас мы приостанавливаем выполнение двух рейсов: Киев-Ницца в связи с сезонностью рейса и Харьков-Париж в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации», - прокомментировал ситуацию гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

В авиакомпании подчеркнули, что об изменении полетной программы пассажиров проинформировали 30 июля.

Пассажирам рейсов Харьков-Париж авиакомпания предложила полный возврат средств за билет или возможность перебронировать билет на другую дату на рейс Киев-Париж при условии наличия мест на борту. Пассажирам рейсов Киев-Ницца SkyUp вернет 100% стоимости авиабилетов.

Рейсы Киев-Ницца SkyUp открыл 12 июня с частотой два раза в неделю. Полеты из Харькова в Париж лоу-кост запустил 14 июня с частотой один раз в неделю. Первоначально частота полетов должна была составить два рейса в неделю, а полеты должны были начаться 11 июня.

Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября 2019 года запустит три новых рейса в Чехию из Киева в Пардубице, а из Львова и Харькова в Прагу.