Лоукостер SkyUp с октября запустит долгожданные бюджетные авиарейсы в Чехию

Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 992 грн.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября 2019 года запустит три новых рейса в Чехию из Киева в Пардубице, а из Львова и Харькова в Прагу.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что рейс Киев-Пардубице будет запущен с 22 октября по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа начинается от 1247 грн.

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Рейс Харьков-Прага будет запущен с 17 октября каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета в одну сторону без багажа начинается от 1501 грн.

Рейс Львов-Прага будет запущен с 17 октября каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета в одну сторону без багажа начинается от 992 грн.

Отмечается, что с Пардубице, от которого до Праги ехать чуть меньше 100 километров, авиакомпания организует автобусные трансферы в столицу.

«Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билет можно будет приобрести на сайте или в аэропорту Пардубице. Цена билета в одну сторону - 3 евро, туда и обратно - 5 евро», - говорится в сообщении.

Отметим, что до этого момента лоукостеры не предлагали бюджетные направления из Украины в Чехию. Так, в Прагу из Киева можно было попасть только самолетами МАУ или Czech Airlines, однако стоимость билетов на них стартовала примерно от 2400 гривен в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит три новых внутренних рейса - из Киева в Харьков и Запорожье и из Львова в Харьков, а также увеличит частоту рейсов на маршруте Киев-Львов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.