Что стоит увидеть в Киеве: главные must visit места столицы (видео)

Киев способен удивить каждого – и туриста, который впервые попал сюда, и коренного жителя, который живет здесь годами.

Киев – прекрасный город, который богат на атмосферные локации. Здесь можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Большинство локаций бесплатные, поэтому вы можете ими любоваться даже, если у вас нет денег. Ведь для хорошей прогулки вам необходимо только хорошее настроение!

Подол

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Подол - один из древнейших и красивейших районов столицы. Там вы полюбуетесь невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой. Именно там сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые обязательно нужно увидеть.

Андреевский спуск

Одна из самых известных киевских улиц, душа города, что влечет к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем.

Владимирская горка

Зеленый оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева. Масса удобных скамеек, беседки, аллеи в тени деревьев, щебет птиц и несравненный вид на левый берег.

Майдан Независимости

Главная площадь города – место двух революций. Центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о которых слышали все в Украине и многие за ее пределами.

Крещатик

Центральная улица города - must see, если вы попали в Киев. Именно сюда в первую очередь направляются гости города.

Родина-Мать

Памятник Родина-Мать - один из главных символов столицы Украины, где можно взглянуть на Киев с высоты. Монумент входит в ТОП-20 самых высоких статуй мира и уже поэтому заслуживает на визит.

Набережная Днепра

В теплое время года набережная Днепра оставит вам в подарок незабываемые впечатления. Это место имеет свои изюминки – речной вокзал, реконструированная Почтовая площадь и Пешеходный мост. Чтобы прогулка осталась незабываемой, советуем прогуляться в вечернее время.

Как сообщал УНИАН, в августе украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости (24 августа) в этом году выпадает на субботу, и государственный выходной, в честь его переносят на понедельник (26 августа).