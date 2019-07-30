Туристический Киев показали глазами забавного корги (видео)
12:04, 30 июля 2019Новости туризма
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Видео снято на английском языке и предназначено в первую очередь для иностранных туристов.
Глазами собаки: в Киеве создали необычное туристическое видео
В Киеве создали необычное туристическое видео, где город показывается глазами смешного пса корги.
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Как говорится в сюжете ТСН, опубликовал необычное 2-минутное видео блогер, который делает видеообзоры необычных мест столицы.
По сценарию, пес породы корги теряется и бегает по городу, пока его ищет владелец. Все это время камера показывает Киев как его якобы видит пес. Кто-то животное подкормит, кто-то гладит, ну а в конце полицейские возвращают корги владельцу. Эти кадры уже набрали тысячи просмотров.
Видео снято на английском языке и предназначено в первую очередь для иностранных туристов.
Полное видео с приключениями корги в Киеве размещено на YouTube-канале Visit Kyiv.
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