Выходные в августе: сколько украинцы будут отдыхать на День Независимости
В августе в Украине отмечают крупный государственный праздник - День Независимости. В связи с этим у украинцев будет дополнительный выходной.
Выходные на День Независимости
Всего в августе 2019 года будет 10 выходных. При этом украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости (24 августа) в этом году выпадает на субботу, и государственный выходной в его честь переносят на понедельник (26 августа).
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Выходные в августе 2019
3-4 августа - суббота, воскресенье;
10-11 августа - суббота, воскресенье;
17-18 августа - суббота, воскресенье;
24-25 августа - суббота (День Независимости), воскресенье;
26 августа - понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.
31 августа - суббота.
Как сообщал УНИАН, в этом году вместо парада на День Независимости Украины пройдет Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского и военных, волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и др.