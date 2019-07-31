Выходные в августе: сколько украинцы будут отдыхать на День Независимости

Украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа.

В августе в Украине отмечают крупный государственный праздник - День Независимости. В связи с этим у украинцев будет дополнительный выходной.

Выходные на День Независимости

Всего в августе 2019 года будет 10 выходных. При этом украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости (24 августа) в этом году выпадает на субботу, и государственный выходной в его честь переносят на понедельник (26 августа).

Читайте такжеВместо парада на День Независимости деньги направят на премии военным - Зеленский

Выходные в августе 2019

3-4 августа - суббота, воскресенье;

10-11 августа - суббота, воскресенье;

17-18 августа - суббота, воскресенье;

24-25 августа - суббота (День Независимости), воскресенье;

26 августа - понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.

31 августа - суббота.

Как сообщал УНИАН, в этом году вместо парада на День Независимости Украины пройдет Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского и военных, волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и др.