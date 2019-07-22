Киевский фуникулер с сегодняшнего дня и до 23 августа закрыт на техосмотр

Планируется ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей.

Киевский фуникулер с сегодняшнего дня и до 23 августа закрыт на ежегодный технический осмотр.

Читайте такжеВ Киеве назвали основные туристические маршруты и локации столицы

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как отмечается, запланировано проведение планового осмотра фуникулера и ремонта тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей.

Также будут обновлены и заменены настилы пола и потолка, средства связи.