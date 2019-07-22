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Киевский фуникулер с сегодняшнего дня и до 23 августа закрыт на техосмотр

10:10, 22 июля 2019
Новости туризма
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Киевский фуникулер закрыт на техосмотр / фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как отмечается, запланировано проведение планового осмотра фуникулера и ремонта тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей.

Также будут обновлены и заменены настилы пола и потолка, средства связи.

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Теги: #Киевский фуникулер#фуникулер в Киевепогода в Киеве