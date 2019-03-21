Стоимость работ составит более 363,2 миллиона гривень.

В Киеве планируют реставрировать фуникулер, стоимостью работ составит 363,229 миллиона гривень.

Соответствующее распоряжение, подписанное 18 марта 2019 года, опубликовано на официальной странице киевской власти.

Согласно документу, продолжительность работ по реставрации составит 7 месяцев.

Непосредственно строительные работы обойдутся в 46 799,2 тыс. грн, оборудование - в 241 793,2 тыс. грн. При этом определено, что другие расходы составят около 14 млн грн, а сумма НДС – 60,5 млн грн.

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Заказчиком работ по реставрации фуникулера определено КП «Киевпастранс».

Финансировать работы будут в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы за счет средств бюджета города. На этот год на реализацию проекта предусмотрено 100,3 млн грн, из которых на проектные работы - почти 5 млн грн.

В свою очередь муниципальное издание «Вечерний Киев» сообщает, что все действия на подъемнике будут проходить под термином «реставрация» ввиду того, что сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать объект к современным требованиям будут, не меняя его историко-правового статуса.

Отмечено, что большая часть суммы общей сметы будет направлена на закупку новых вагонов. Предполагается модернизировать электрооборудование и системы управления подъемной машины, заменить рельсовое полотно, усилить конструкцию эстакады, сделать условия для доступа в вагоны фуникулера маломобильных групп населения. Планируется укрепить склоны горы и провести благоустройство территории.

Столичный фуникулер эксплуатируется уже более 30 лет с даты последней реконструкции. Сегодня сооружение, которое было построено в 1905 году, оснащено вагонами ФК-80. Они эксплуатируются с 1980 года и перевозят до 7 миллионов пассажиров в год.