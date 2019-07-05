Туризм в Верховной Раде: за 5 лет провели более 3 тысяч экскурсий

Через несколько недель в парламенте будет открыт образовательный центр.

В Верховной Раде за 5 лет было проведено 3 тыс. 300 экскурсий, 325 выставок и экспозиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель ВР Андрей Парубий.

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Он напомнил, что в здании парламента постоянно проходят экскурсии для всех желающих граждан, и в основном это дети.

«За 5 лет было проведено 3 тыс. 300 таких экскурсий. В них приняли участие 110 тыс. посетителей», - отметил Парубий.

Кроме того, он сообщил, что через несколько недель в ВР будет открыт образовательный центр. «Чтобы дети могли не только видеть кулуары Верховной Рады Украины, но и слушать лекции и рассказы в специально оборудованном образовательном центре, как это есть во многих европейских парламентах», - сказал Парубий.

По словам председателя ВР, за эти годы также было уделено внимание современному техническому обеспечению парламента, в частности был «капитально и качественно» отремонтирован стеклянный купол над сессионным залом, а также из парламента «убрали остатки большевистской символики».

Как сказал Парубий, в парламенте был создан музей украинского парламентаризма.

«За 5 лет в кулуарах Верховной Рады проведено 325 выставок и экспозиций», - сказал председатель ВР.