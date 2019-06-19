Ryanair объявил распродажу на авиабилеты из Одессы в честь запуска первого рейса

Ryanair запустил продажу авиабилетов из Одессы на сентябрь-ноябрь 2019 года по акционной цене 28,99 евро. Распродажа будет действовать до полуночи 21 июня.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair сегодня, 19 июня 2019 года, запустила свой первый рейс из Одессы в Краков, который будет выполняться два раза в неделю.

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Как сообщается на сайте ирландской авиакомпании, Краков - первый из шести анонсированных Ryanair "одесских" направлений. С октября 2019 года в рамках зимнего расписания добавится Берлин (Германия), Вроцлав (Польша), Гданьск (Польша), Катовице (Польша) и Познань (Польша).

При этом Ryanair запустил продажу авиабилетов из Одессы на сентябрь-ноябрь 2019 года по акционной цене 28,99 евро.

«Мы рады открыть новый рейс Одесса-Краков в рамках нашего летнего расписания на 2019 год. В честь открытия маршрута мы объявляем распродажу билетов из Одессы всего за €28,99 для путешествий с сентября по ноябрь 2019 года. Билеты по такой стоимости доступны на официальном сайте Ryanair.com до 21 июня (до полуночи пятницы)», - рассказала представительница Ryanair Ольга Павлонка.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 17 июня ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый рейс из Харькова.