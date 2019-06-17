Ryanair начал летать еще из одного украинского аэропорта

Первый рейс из нового для Ryanair аэропорта состоялся в польский Краков.

Ирландский лоукостер Ryanair в понедельник, 17 июня, выполнил первый рейс из Харькова.

Первый рейс из харьковского аэропорта состоялся в польский Краков, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - пришло время Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что 19 июня состоится первый рейс Ryanair из Одессы.

Ранее УНИАН сообщал, что Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы из Харькова в Познань, а из Одессы - в Познань и Гданьск. На данный момент анонсированная маршрутная сеть лоукостера из Харькова включает Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы - Познань, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.