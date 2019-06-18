Ryanair с 19 июня запустит рейсы из Одессы в Краков

Билет на рейс 19 июня можно приобрести по цене от 62,41 евро.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 19 июня запустит рейсы из международного аэропорта «Одесса» в польский город Краков, а в конце октября - в польские города Катовице, Гданьск, Вроцлав, Познань и столицу Германии Берлин.

Об этом говорится в системе бронирования перевозчика.

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Рейсы в Краков на круглогодичной основе начнутся с июня и будут выполняться 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Билет на рейс 19 июня можно приобрести по цене от 62.41 евро.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Ryanair запустил рейсы из Харькова в Краков (Польша).

Ранее сообщалось, что Ryanair в октябре откроет новое направление из Киева в Мадрид. Также с октября авиакомпания откроет четыре новых направления из Украины в Германию - из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.