Аэропорт "Киев" позволил покупать товары в DutyFree онлайн

DutyFree онлайн - это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать заказ.

Аэропорт "Киев" ввел новую услугу заказа товаров в DutyFree на сайте аэропорта.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что DutyFree онлайн - это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ прямо на сайте.

«Раздел Duty Free online - это еще одна услуга, которую можно получить на сайте аэропорта "Киев", где также можно купить авиабилеты, заказать услугу Priority Line, бизнес-зал, VIP-обслуживание, оплатить долгосрочную парковку», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту «Киев» им. Сикорского-на карте («Жуляны») открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free.