Два года безвиза: пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно вырос в десять раз

По словам руководителя «Укрзализныци», сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

Пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно за два года действия безвиза вырос в десять раз - до 1,6 млн. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

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«Прямой пассажиропоток в сочетании Украина - ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс. «Укрзализныця» гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», - цитирует пресс-служба Кравцова.

По словам руководителя «Укрзализныци», сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

«Так, за 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров, а за 2018 год - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с 9 июня этого года начали курсировать по евроколее поезда Кошице - Мукачево.