«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в мае

Лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Qatar Airways, Czech Airlines, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в мае.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Qatar Airways, Czech Airlines, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Turkish Airlines, Air Baltic, Air Astana, Air Arabia, Wind Rose, Ellinair, Belavia, Georgian Airways выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Air France, Brussels, Swiss, Flydubai, МАУ, LOT, Ryanair, Laudamotion, El Al, Bravo, Bukovyna.

Пунктуальность 50-70%: SkyUp, Air Malta, Yanair.

А регулярность от 40% до 50% была у авиакомпаний K.L.M., Azur Air.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в апреле лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Czech Airlines, Air Baltic, Ellinair, Belavia, Air Malta, Aegean Airlines, Aigle Azur со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».