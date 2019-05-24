В Черногории туристов будут штрафовать на 500 евро за оголенный торс
11:41, 24 мая 2019Новости туризма
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При появлении на улицах в купальнике придется заплатить 600 евро.
В Черногории будут штрафовать за неприемлемый внешний вид в общественных местах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В разработке норм новых предложили принять участие и местным жителям. Советуют ориентироваться на опыт соседних стран.
В качестве примера рассматривается возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.
Как сообщал УНИАН, в старту туристического сезона Бердянск может утонуть в нечистотах.
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