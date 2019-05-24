К старту туристического сезона "готовы". Бердянск может утонуть в нечистотах

После аннексии Крыма поток туристов в курортный Бердянск увеличился в пять раз. Если в 2015 году город принял триста тысяч отдыхающих за сезон, то в 2018-м их количество превысило полтора миллиона человек. И это только официальная статистика. Реальная цифра, по данным экспертов, в 2,5-3 раза больше.

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Помимо украинцев, запорожская «жемчужина у моря» принимает гостей из Беларуси, Польши, Германии, Франции. Иногда встречаются и заезжие россияне (в аннексированный Крым не едут - дорого), но, как водится, на украинском курорте в Запорожской области им тоже не рады.

Море – туризм и торговый порт – являются основным источником дохода для небольшого города (160 тыс. населения). Миллионы гривен, оставленные здесь отдыхающими, оседают не только в местном бюджете, но и в карманах тысячи местных жителей, промышляющих сдачей жилья в аренду, стихийной торговлей, извозом и т.д.

Однако в нынешнем году местные могут остаться без заработка, а курортники - без моря. Дело в том, что в любой момент город может затопить канализационными стоками, которые моментально «оккупируют» тамошние пляжи и отправятся в море. Местные власти уже полгода бьют в набат, однако официальный Киев слишком занят, чтобы услышать об этой региональной проблеме.

К слову, УНИАН не раз сообщал о коммунальной катастрофе, произошедшей в Бердянске в начале года. В ночь с 27 на 28 января в городе произошла авария на центральном канализационном коллекторе – обрушилась часть конструкции, которая транспортирует 80% всех городских стоков. По сути, это обрушение парализовало работу всей канализационной системы курортного города. Более 60 тысяч человек остались без воды, была приостановлена работа детских садов и школ. На помощь бердянцам, для ликвидации аварии, прибыли специалисты из соседнего Мариуполя со своей спецтехникой. Коммунальщики работали круглосуточно. Военнослужащие, сотрудники ГСЧС и местный «Водоканал» подвозили местным жителям питьевую воду.

Уже на следующий день после этой аварии экологи заявили об угрозе экологической катастрофы. Из-за того, что основной коллектор не работал, канализационные стоки экстренно «перенаправили» в резервные резервуары. Однако они заполнились за несколько дней и их содержимое начало выходить на поверхность. Еще немного, и стоки попали бы в море.

По словам экологов, такое развитие событий привело бы к невосполнимым потерям: в Азовском море погибли бы остатки рыбы – той, которую не успели выловить российские браконьеры – а также вся морская растительность и моллюски…

Тогда катастрофы удалось избежать. Но сегодня никто не может дать гарантий, что она не повторится.

Бердянский коллектор, словно «пороховая бочка» - рвануть может в любой момент. Еще зимой, обследовав конструкцию, специалисты пришли к выводу: в идеале его нужно демонтировать и строить новый. Оптимальный же вариант – капитальный ремонт.

Необходимая сумма – 110 млн грн (изначально она была на уровне 80 млн грн, потом увеличилась до 97 и, по итогу, составила 110 млн грн). Для бердянского городского бюджета это неподъемные средства. Тем не менее, из резервных фондов Бердянска и фонда Запорожской области удалось «наскрести» около 25 млн грн. Еще 84 млн грн городские и областные власти попросили у Кабинета министров Украины, но…

«Мы подготовили полный пакет документов, который прошел согласование во всех профильных министерствах. Последнее слово оставалось за Кабинетом министров. Он трижды собирался на заседание, но наш вопрос так и не был рассмотрен. На днях мы получили из Кабмина ответ, что наш вопрос передан на уровень облгосадминистрации. Однако речь идет не о 2-3 млн грн, а о 84 млн грн. Такие средства на уровне области не выделяются», - говорит городской голова Бердянска Владимир Чепурной.

В Запорожской областной государственной администрации лишь разводят руками: говорят, что таких денег в бюджете области нет. Единственный вариант – «перекроить» казну всего региона. Но здесь возникает две дополнительные проблемы. Во-первых, на это нужно время, а во-вторых – необходимо будет «снять» эти деньги с других целевых и утвержденных ранее программ (медицины, образования, культуры и т.п).

«Скажем так, «выкрутиться» из этой ситуации, конечно, можно. Можно придумать лазейки и сделать все в рамках закона (хотя такие ситуации – выделение средств на подобные объекты – прерогатива Кабмина, а не наша). Но нужно где-то изыскать эти средства и убедить депутатов поддержать подобное решение. А накануне выборов это очень сомнительно», - рассказали УНИАН в Запорожской областной государственной администрации.

В то же время на вопрос, как быстро Кабмин сможет рассмотреть бердянскую проблему с нечистотами, ответа, с оглядкой на нынешние политические реалии, нет.

Тем временем, депутаты Бердянского городского совета продолжают стучать во все двери и надеются, что средства на ремонт многострадального коллектора все же выделят. Даже написали обращение на имя первых лиц государства: президента Владимира Зеленского, премьера Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия. В своем послании слуги народа детально расписывают причины возникновения аварийной ситуации и ее возможные последствия, а также предупреждают, чем все может обернуться.

«В случае неполучения средств, необходимых для выполнения мероприятий по восстановлению канализационного коллектора в Бердянске, с приближением летнего периода (повышения температуры воздуха) возможно возникновение экологической катастрофы регионального значения, что значительно ухудшит условия проживания жителей города и может привести к повышению социального напряжения среди населения города», - говорится в депутатском обращении.

Один из депутатов Бердянского местного совета, поддержавший проект обращения к Киеву, рассказал УНИАН, что, учитывая игнор со стороны Кабмина, остается еще надежда на президента. В конце концов, «во втором туре президентских выборов почти 90% жителей Бердянска поддержали Владимира Зеленского». «Если до начала курортного сезона, который уже на носу, не начать ремонт коллектора, это может привести к страшным последствиям», - убежден депутат местного совета.

Переживают относительно возможных последствий из-за порыва коллектора в летнее время местные жители, предприниматели и экологи.

На берегу Азовского моря – в самом Бердянске и на его околицах - находится 150 баз отдыха, отелей и различных пансионатов. Сколько «частников» сдают жилье в аренду и вовсе не сосчитать. Кроме того, десять детских оздоровительных лагерей, в том числе «Красная Гвоздика», который называют «бердянским «Артеком»», ежегодно принимает 20 тысяч детей, среди которых инвалиды, сироты, дети воинов АТО.

В 2018 году в бюджет Бердянска только от аренды городских пляжей (ежегодно их сдают на срок в один год частным предпринимателям) поступило более 2 млн грн, туристический сбор составил 1,2 млн грн.

Но финансовые потери главного курорта Запорожской области вряд ли сравнятся с экологическими. Как рассказала УНИАН эколог Мария Цур, если канализационные стоки попадут в море, власти немедленно должны будут ввести карантин, запрет на купание, а также закрыть все городские пляжи и туристические объекты. Поскольку, в случае прорыва коллектора, в море попадет едва ли не вся таблица Менделеева. «В воде может развиваться кишечная палочка, энтерококки, яйца глиста, сальмонелла и даже вирус гепатита А. Это опасно для людей», - говорит эколог.

При этом, эксперт уточняет, что в данной ситуации мы говорим только о курортном сезоне и море. Если же стоки попадут в грунтовые воды, они смогут «заразить» питьевую воду половины региона. Тогда уже катастрофа примет общегосударственный масштаб.

Ирина Дубченко