Лазурное, Черноморск и Кирилловка: где отдохнуть этим летом (видео)

Сезон отпусков начался, а это время задуматься о морском отдыхе.

Летом, когда у многих наступает период отпусков, возникает вопрос о том, где отдохнуть. Если вас больше привлекает море, вам может быть полезна сегодняшняя подборка морских пляжей Украины.

Коблево (Николаевская область)

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Курорт Коблево смело можно назвать поселком контрастов. С одной стороны здесь можно поселиться в апартаментах класса VIP за 2000 гривен в сутки. А с другой - расположиться большой компанией прямо под открытым небом в палатке.

Затока (Одесская область)

Залив уникальна тем, что отдыхая в поселке, можно сразу искупаться в морской и пресной воде. С одной стороны Залива - Черное море, а с другой - Днестровский лиман. Несмотря на непосредственную близость к Одессе, цены в Затоке на порядок ниже.

Железный Порт(Херсонская область)

Железный Порт еще называют "Херсонским Лас-Вегасом" из-за бурной ночной жизни. Чаще всего сюда едут компании молодых людей, чтобы развлечься. В Железном Порту достаточно глубокое, открытое море и минимальная концентрация медуз.

Лазурное (Херсонская область)

Лазурное - недорогой семейный и молодежный курорт на побережье Черного моря. Здесь есть оздоровительные лагеря и пансионаты, в том числе детские, а также отели разной степени "звездности". В сезон часто проводятся различные фестивали и концерты, есть развлечения для молодежи и детей.

Черноморск (Одесская область)

Шумный, веселый, активный - именно так встречает Черноморск своих гостей. Городскому пляжу уже несколько лет подряд присваивается «Голубой флаг» - главный символ чистоты. Ежегодно в Черноморске проходит Metal Special Fest и Black Sea Metal Festival.

Кирилловка (Запорожская область)

Популярный морской курорт на Азовском море славится умеренным климатом и безопасным морем. Чаще всего в Кирилловку любят приезжать с детьми, поскольку море здесь мелкое и теплое. В поселке построен самый большой в Украине аквапарк "Остров сокровищ".

Скадовск (Херсонская область)

Курорт имеет в своем арсенале целебные грязи и источники, а морской воздух обогащен солями хлора и йода. Изюминкой курорта является Джарылгач – остров между заливом и морем. Остров необитаемый, поэтому его природу удалось сохранить в первозданном виде.

Какой бы отдых не выбрали – в Украине или за рубежом – мы желаем вам хорошо провести отпуск и надеемся, что наши советы вам были полезны! Хороших эмоций и приятного отдыха!