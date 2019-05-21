Эксперты назвали ТОП-10 туристических направлений в Европе на 2019 год

В этом году туристам советуют не пропустить фестиваль вина в Швейцарии, который проводят раз в 20 лет, а также насладиться природой еще не замеченных словацких гор.

Куда податься в этом году в пределах Европы? Эксперты по туризму оценили отдаленные побережья, людные города и даже непопулярные до сих пор уголки на континенте, ища лучшие места, которые стоило бы посетить в 2019 году.

От лесов с медведями до окруженных винодельнями городков – Lonely Planet составило ТОП-10 самых интересных и наименее известных живописных мест на континенте. Первыми в списке издания оказались Высокие Татры в Словакии, в пейзажах которых специалисты по путешествиям заметили «нечто мистическое». Ведь им присущи возвышенность кривых скалистых вершин и глубина водопадов в месте, где снежное одеяло касается земли, а страшные звери стерегут леса.

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Бурых медведей не часто можно встретить в большинстве регионов Европы. Но в дикой и суровой части Словакии они процветают. Поэтому здесь их увидеть легче, чем где-либо. Все большее количество туристических агентств предлагают пешие путешествия в поисках бурых медведей, во время которых придется пройти через лес, где бродят рыси, волки и татранские косули.

Кроме наблюдений за дикой природой, туристам есть чем себя занять в словацких горах. Можно подняться на самую высокую вершину Татр – Герлаховский пик, высота которого достигает 2655 метров. Можно отправиться в путешествие на лодке через хрустальное озеро Штребске плесо, а еще воспользоваться гостеприимством высокогорных хат.

На втором месте в списке оказался Мадрид. Столица Испании каким-то образом смогла превратить глубокий экономический кризис в стране на что-то в духе «ча-ча-ча», отскочив назад с восстановленными силами. Ночная жизнь города, которое и так была одной из лучших в Европе, продолжает улучшаться. Calle de Ponzano – улица, где можно только стоя попробовать традиционный тапас и запить минималистическими коктейлями – теперь становится одной из лучших ночных улиц на континенте.

Но изменения заметят не только совы. Желание добиться долговременной жизни привело к широкомасштабному переходу на пешеходные порядки. Появились велосипедные дорожки и схемы аренды двухколесного транспорта. Широкие пешеходные улицы и новые системы контроля выбросов меняют город. Даже исторический Национальный музей Прадо получил новый блеск благодаря ряду специальных выставок: от показов не виданных до сих пор работ до художественных шоу. Зрелища будут длиться в течение всего 2019 года в рамках празднования 200-летия музея.

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Арктическое побережье Исландии – третье в списке Lonely Planet. Северная страна уже десять лет пользуется популярностью среди туристов. Однако, у нее есть еще один неожиданный козырь в рукаве. Большинство из миллиона посетителей ежегодно сосредотачиваются на Рейкьявике и знаменитом Золотом кольце. Некоторые бесстрашные души отправляются на запад или даже на дальний восток страны. Но единицы до этого времени интересовались, что там на севере Исландии.

Пролегая на 800 километрах от Хваммстанги на западе до Баккафйордюр на востоке, недавно найденное Арктическое побережье охватывает 21 село и четыре острова вдоль простого северного побережья, наполненного природными чудесами, которыми Исландия и славится. Здесь можно увидеть невероятные водопады, колоссальные ледники и фумаролы, над которым поднимается дым. Здесь бесконечные возможности для зимних видов спорта, наблюдений за дикой природой и невероятных приключений. Короче говоря, в этой части страны есть лучшее, что можно увидеть в Исландии. Но никаких толп.

На четвертом месте – Герцеговина. Это историческая область на юге современной Боснии и Герцеговины. Издание советует серьезно рассмотреть это направление для следующего путешествия. Если подумать о боснийском регионе, сразу на ум приходит город Мостар и его знаменитый Старый мост. Но каждое лето сюда приезжают огромные толпы, которые пытаются сделать очередное фото древней каменной постройки.

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Издание советует наконец разглядеть и другие замечательные места Герцеговины, отправившись в велосипедную поездку вдоль Ciro I – бывшей железнодорожной линии времен Австро-Венгерской империи, которая пролегает через всю страну от Мостара в БиГ до Дубровника в Хорватии. Этот маршрут объединяет лучшие виды в регионе. Старые атмосферные железнодорожные станции на пути позволяют поставить на замок свой велосипед и рассмотреть местность лучше.

Можно прогуляться по средневековым улочкам города Почитель, исследовать карстовые ветровые туннели в Ветренице или подняться к традиционному горному селу Лукомир. Эти впечатления помогут по-новому посмотреть на регион.

Замыкает пятерку город Бари в Италии. Город уже давно стал отправным пунктом для путешественников, которые отправились исследовать регион Пулия. Но некогда обветшавший порт в «Ахиллесовой пяте» Италии переживает новое возрождение. Оживленный старый город задает тон. Завешенные вывесками лавки заменили семейные кафе, где можно отведать традиционные блюда по рецептам бабушек. Однако, изменения в Бари более чем косметические. Культурное пространство возрождается: от красочного Teatro Piccinni до некогда осужденных наследственных отелей на подобии Oriente. Не стоит забывать и об модерном Teatro Margharita – театр, который стоит на сваях над морем. Он стал невероятным пространством для искусства. Учитывая улучшенную ночную жизнь (кто хочет выпить коктейль в бывшей театральной кассе?), более безопасные улицы и чистые пляжи, Бари снова стал привлекательным направлением.

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На шестом месте – Шетланд. Мало кто из туристов доезжают до самой северной точки Великобритании – Шетландских островов, расположенных в 170 километрах от побережья материковой Шотландии. Поэтому архипелаг в Северном море остается полностью в распоряжении только наиболее суровых путешественников, жаждущих покорения прибрежных троп. Здесь можно наблюдать за удивительной дикой природой, обедать в рыбных заведениях и пить прославленное местное виски.

Конечно, встреча с Шетландом приходится «заслужить». Ведь паром сюда плывет всю ночь от Абердина. И сесть на него – это уже приключение. Но когда уже удалось добраться до архипелага, жизнь меняется к лучшему сразу же. Можно сразу же разглядеть выдр и касаток со скалистых массивов, а потом пойти в один из местных пабов Лервика. Издание также замечает, что каждый январь на островах проходит фестиваль Up Helly Aa в стиле викингов.

На седьмом месте – Лион во Франции. Город очень долго был в тени французской столицы. Он не может похвастаться такой репутацией (и такими толпами), как Париж. Но Лион имеет ряд преимуществ: он красив благодаря берегам сразу двух рек: Роны и Соны. У него широкий спектр ресторанов с вкусной едой, а еще он культурно развит.

В 2019 году, по мнению Lonely Planet, Лион решительно попадет под глобальное внимание. Собственно, это же родина французского кино. Кроме того, он будет принимать финал женского кубка мира FIFA в июле.

На восьмом месте списка – Лихтенштейн. Где еще можно обойти целую страну за выходные? Такое может предложить лишь небольшое, но красивое государство. В рамках празднования 300 лет провозглашения своего суверенитета, страна откроет Лихтенштейнский маршрут – живописный горный путь протяженностью 75 километров, который поднимается на горную вершину и охватывает все 11 муниципалитетов страны.

Даже если гулять по горам не интересно, Лихтенштейн все равно замечательное место для путешествия. Ведь это королевство, чей монарх живет в замке на вершине над столичным городом Вадуц. Празднование 300-летия королевства отметится рядом особых выставок и вечеринок.

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Девятое место – город Веве в Швейцарии, который в 2019 году пожнет больше, чем когда-либо с приближением Фестиваля виноградарей (Fête des Vignerons). Он пройдет в июле. Он проводится раз в каждые 20 лет с 18 века. Это фестиваль вина, который длится три недели и наполнен костюмированными шоу, концертами альпийских горнов и дегустациями.

Замыкает ТОП-10 от Lonely Planet город Истрия в Хорватии, который славится ривьерой в форме сердца, большими памятниками, невероятными местными блюдами и вином. Возможно именно поэтому Римская империя, Венецианская республика и Австро-Венгерская империя пытались захватить это красивое и плодородное место на протяжении многих веков. Но теперь оно открыто для туристов.