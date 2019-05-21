Wizz Air временно запустит рейс из Киева в города на Боденском озере

Фридрихсхафен, второй по численности город на Боденском озере, известен как курорт и международный выставочный центр.

Wizz Air на несколько недель осенью запустит прямые рейсы из Киева в немецкий город Фридрихсхафен, расположенный на берегу Боденского озера.

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Как пишет Avianews, авиарейсы будут выполняться с 18 до 30 сентября вместо полетов в немецкий город Мемминген. Причина смены места посадки – работы на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Меммингена. Воздушные ворота полностью закроют с 17 до 30 сентября.

Аэропорт города Фридрихсхафена расположен на расстоянии около 60 км от аэропорта Меммингена.

Ryanair также отменит рейсы в Мемминген. Соответствующие изменения уже внесены в систему бронирования о рейсах Львов-Мемминген, которые не будут выполнять 20, 23, 27 и 30 сентября.

Фридрихсхафен, второй по численности город на Боденском озере, известен как курорт и международный выставочный центр.