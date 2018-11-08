С начала года пассажиропоток через украинские аэропорты вырос почти на 24%

За первые девять месяцев пассажиропоток составил почти 15,6 млн человек

В Украине за первые девять месяцев 2018 года пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на 23,9%.

Об этом сообщает Министрество инфраструктуры в Twitter.

"За первые 9 месяцев 2018 пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% и составил почти 15,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры вместе с Кабинетом министров разрабатывают программу для поддержкиразвития авиакомпаний Украины.

Также в Мининфраструктуры отметили, что для обеспечения конкуренции в сфере внутренних пассажирских авиаперевозок необходимо, чтобы на украинский рынок вышли еще минимум две-три авиакомпании.

Отметим, что 30 октября, крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал полеты из Львова. В частности, Ryanair начал летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшаву (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).