Киев попал в топ-10 городов мира с самыми красивыми видами

В этот список также вошли Кейптаун в Южной Африке, Нью-Йорк (США), Бильбао в Испании, норвежский Берген, Верона в Италии.

Британское издание The Guardian внесло Киев в 10-ку городов с самыми красивыми видами.

Список составляли читатели сайта The Guardian.

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"Церковь святого Андрея, окрашенная в пастельные тона, которая находится на вершине крутого холма, в центре исторического киевского района Подол, – пример прекрасной барочной архитектуры. Но что действительно отличает это место от многих других – так это его смотровая площадка, куда можно войти всего за 60 пенсов (15 гривен), которая открывает фантастический вид на весь город в 360 градусов. С нее можно рассматривать красочные старые дома, купола церквей и мощеную улицу, известную как Андреевский спуск, прежде чем обернуть свой взгляд в сторону реки и нового города", – пишет Шарлотта.

В список также вошли Нью-Йорк, Ханой, Верона, Гавана и другие города.