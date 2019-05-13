Windrose открыла продажу билетов на рейсы из Одессы в Киев и Тель-Авив

Стоимость авиабилетов эконом-класса начинается от 1200 грн в одну сторону.

Авиакомпания Windrose ("Роза ветров") открыла продажу билетов на регулярные рейсы Киев-Одесса и Одесса-Тель-Авив, которые будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям с 4 июля до 29 августа включительно.

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Из Киева в Одессу самолет будет вылетать по четвергам в 05:15 и воскресеньям в 11:35, а в обратном направлении Одесса-Киев в 15:40 по четвергам и по воскресеньям в 21:45. По маршруту Одесса-Тель-Авив по четвергам в 07:45 и воскресеньям в 14:05, в обратном Тель-Авив-Одесса по четвергам в 11:45, по воскресеньям в 17:50, передает ТСН.

Минимальная стоимость авиабилетов эконом-класса Киев-Одесса, доступная в системах бронирования, стартует от 1200 грн в одну сторону или от 2400 грн в обе стороны.

Билеты Одесса-Тель-Авив продаются по цене от 5600 грн в одну сторону и от 7800 грн в обе. В стоимость включена перевозка ручной клади весом до 5 кг и габаритами до 55х40х20 см, а также багаж весом до 23 кг.

Заявку "Розы Ветров" на выполнение рейсов Одесса-Тель-Авив комиссия Госавиаслужбы утвердила 26 апреля, позволив авиаперевозчику осуществлять полеты трижды в неделю.