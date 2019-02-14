Обнародован рейтинг пунктуальности авиакомпаний в украинских аэропортах

Украинские авиакомпании в январе выполнили 77% рейсов из аэропортов Украины согласно расписанию. Иностранные авиакомпании в январе выполнили 75% рейсов из украинских аэропортов согласно графику.

Министерство инфраструктуры Украины назвало самые пунктуальные украинские и зарубежные авиакомпании, которые выполняли рейсы из украинских аэропортов в январе текущего года.

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В частности, согласно данным министерства, за указанный период 77,1% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены согласно расписанию, при этом отечественные авиакомпании выполнили 3687 рейсов.

Так, лидером среди украинского сегмента стала авиакомпания "Мотор-Сич", которая выполнила 87,3% рейсов согласно графику. За ней следуют «Роза Ветров» с показателем 83,2%, МАУ – 71,4%, «Буковина» - 70%, «Bravo – 68,3%, Azur air Ukraine - 63%, SkyUp – 61,2%, Atlasjet Ukraine – 56,3%, Yanair - 50%.

Иностранные авиакомпании в январе выполнили согласно расписанию 75,1% рейсов из аэропортов Украины, при этом авиаперевозчики выполнили 2659 рейсов.

Лидерами среди иностранных авиакомпаний в прошлом месяце стали Jordan Aviation, Air Malta, Aegean Airlines, Iraqi Airways, Alitalia со 100-процентным показателем пунктуальности. Авиакомпания Qatar Airways выполнила 90,3% рейсов по расписанию.

Самыми непунктуальными в списке оказались Air France и Flydubai, которые выполнили согласно расписанию 60% и 51,3% рейсов соответственно.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") по итогам 2018 года увеличило количество обслуженных полетов, по сравнению с 2017 годом, на 18,5% - до 300,853 тыс.

По данным Госстата, украинские авиакомпании по итогам 2018 года увеличили перевозку пассажиров по сравнению с 2017 годом на 17% – до 12,4 млн человек.