Журналисты рассказали, куда устроить домашних любимцев на время майских отпусков (видео)

Если у вас нет гостеприимных знакомых, у которых можно оставить животное, есть еще несколько неплохих вариантов, куда пристроить своего любимца на время отпуска.

Праздник для хозяев - стресс для домашних любимцев. В этом году украинцы получили аж пять выходных на майские праздники. Хороший повод для интересного путешествия или поездки к семье в другой город, но не всегда есть возможность взять животное с собой, говорится в сюжете ТСН.

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Обычно большинство людей просят родных, друзей или соседей присмотреть за животными - или приходить к ним в гости, или принять к себе на несколько дней. Первый вариант, кстати, менее стрессовый для животных, ведь смена обстановки всегда дается им не легко. С другой стороны, именно на праздники ваши знакомые так же могут куда-то поехать, а потому не смогут присматривать за вашей зверушкой. Впрочем если у вас нет гостеприимных знакомых, у которых можно оставить животное, есть еще несколько неплохих вариантов, куда пристроить своего любимца на время отпуска.

Например, в последнее время и в Украине становятся популярными гостиницы для домашних животных, которые уже давно существуют за рубежом. Здесь за плату можно оставить своего питомца на несколько дней, и ему гарантируют полноценный уход.

Обычно, "номера" в таких отелях все одинаковые: из удобств - постель, туалет, мисочки и игрушки. Зверюшек в таких отелях выгуливают по очереди, чтобы они не конфликтовали между собой.

Пакеты услуг отличаются: например, для котов есть стандарт стоимостью 250 гривен в сутки и all inсlusive за 350 гривен в сутки. В первом случае нужно будет принести свой наполнитель для туалета и корм, во втором - все это будет предоставляться в отеле. Однако профессионалы советуют все же приносить с животным свой пледик и любимые игрушки питомца, чтобы ему было не так сложно переносить расстование с домом и хозяевами.

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В то же время для того, чтобы сдать своего домашнего любимца в такой отель, нужно сначала собрать специальный пакет документов - ветеринарный паспорт и справку о прививках.

Впрочем, есть такие хозяева, которые даже отпуск не представляют без своих домашних любимцев, поэтому всюду берут их с собой. Если по Украине с ними путешествовать легко, особенно на собственном транспорте, то выезжать за границу несколько сложнее.

Во-первых, не на всех пассажирских самолетах разрешается перевозить животных, даже в багажном отделении. К тому же, для животного придется покупать специальный билет. Во-вторых, сначала придется собрать немало документов: ветеринарный паспорт, электронный чип, прививки от бешенства, наличие анализа крови на антитела к бешенству, а для некоторых стран - еще и дополнительное разрешение на ввоз животных.

Отметим, ранее журналисты рассказали об основных маршрутах украинцев на майские праздники.