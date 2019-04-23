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Отдых на "майские": журналисты узнали основные маршруты украинцев (видео)

12:53, 23 апреля 2019
Новости туризма
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Пасху празднуют в воскресенье, 28 апреля, а, следовательно, понедельник - 29 апреля, также будет выходным. Работу во вторник, 30 апреля, предлагается перенести на субботу 11 мая. А 1 мая в Украине празднуется День труда, поэтому также будет выходной.

Еще один выходной день в этом месяце - 9 мая. Куда поехать на майские праздники, чтобы не превратить эти выходные в сплошной праздник живота?

В прошлом году в этот период украинцы массово ездили в Одессу, Львов и Каменец-Подольский. В этом году журналисты рекомендуют расширить горизонт и посетить Грузию, Испанию, Египет или Нидерланды.

Поездка в Грузию на 4 дня обойдется до 25 тысяч гривень, с учетом билетов и проживания. В польском Кракове отдых с семьей обойдется в 23 тысячи на три дня. 

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Теги: #майские праздники