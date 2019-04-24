Кабмин одобрил безвиз с Македонией и Эквадором
17:57, 24 апреля 2019Новости туризма
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Оба решения были приняты без обсуждения.
Кабмин одобрил безвиз ещё с двумя странами / фото УНИАН
Кабинет министров принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований.
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Также правительство приняло решение о подписании соглашения с Македонией об условиях взаимных поездок граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства.
Оба решения были приняты без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, с 1 марта граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно путешествовать по ID-картам.
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