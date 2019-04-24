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Кабмин одобрил безвиз с Македонией и Эквадором

17:57, 24 апреля 2019
Новости туризма
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Кабмин одобрил безвиз ещё с двумя странами / фото УНИАН

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Также правительство приняло решение о подписании соглашения с Македонией об условиях взаимных поездок граждан. 

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства.

Оба решения были приняты без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно путешествовать по ID-картам.

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Теги: #безвиз#Эквадор#Македония