Кабмин одобрил безвиз с Македонией и Эквадором

Оба решения были приняты без обсуждения.

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований.

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Также правительство приняло решение о подписании соглашения с Македонией об условиях взаимных поездок граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства.

Оба решения были приняты без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно путешествовать по ID-картам.