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С сегодняшнего дня граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно путешествовать по ID-картам

10:21, 01 марта 2019
Новости туризма
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Украинцы с марта могут ездить в Грузию по ID-картами / фото УНИАН

Граждане Украины и Грузии в дополнение к существующему безвизовому режиму с сегодняшнего дня, с 1 марта, могут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами Украины и Грузии

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«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель», - заявили ранее в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований относительно возможности путешествия на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID).

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Теги: #ID-карты#безвиз для Украины#Украина и Грузия