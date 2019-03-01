С сегодняшнего дня граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно путешествовать по ID-картам

В дополнение к действующим безвізу вводят взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме ID-карты.

Граждане Украины и Грузии в дополнение к существующему безвизовому режиму с сегодняшнего дня, с 1 марта, могут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами Украины и Грузии

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«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель», - заявили ранее в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований относительно возможности путешествия на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID).