МИД советует украинцам избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке

По предварительной информации, украинцев среди жертв восьми взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля нет.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам избегать мест массового скопления людей в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в этой стране.

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Как сообщили УНИАН в департаменте консульской службы МИД Украины, ряд взрывов, произошедших 21 апреля в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо и его пригородах, повлекли многочисленные жертвы среди мирного населения и иностранных туристов.

"По состоянию на 15.30 21 апреля 8 взрывов в трех центральных гостиницах Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд»), а также в 3 католических церквях, в частности в соборах Святого Антония в центре столицы, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа, привели к гибели более 180 человек, среди которых около 35 иностранцев. По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет", - отметили в МИД.

Также украинские дипломаты сообщили, что правительство Шри-Ланки ввело комендантский час начиная с 18.00 21 апреля.

"В стране наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети, затруднено движение общественного транспорта. Пассажиров международного аэропорта Коломбо предупреждают о возможных задержках при прохождении безопасностного контроля при вылете и рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета", - отметили дипломаты.

"Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендуем проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране. При планировании поездок в Шри-Ланку рекомендуем отслеживать сообщения компетентных органов страны", - отметили в МИД.

Украинцам следует постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания в Шри-Ланке, а также неукоснительно выполнять законные требования и указания представителей местных правоохранительных органов и военных.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, а также в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Индии по телефону "горячей линии": +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093, адрес электронной почты: emb_in@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 2381657, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua

Также рекомендуется обращаться в Почетное консульство Украины в Социалистической Республике Шри-Ланка: № 40/1, Dickman's Road, Colombo-05 Sri Lanka, телефон: 94-112588924/2584698, электронная почта: globecom@sol.lk, monta @ sol.lk

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 207 человек, в том числе среди них есть иностранцы, еще 450 получили ранения.

После взрывов на острове ввели коммендантский час, а позже сообщили о 7 задержанных по подозрению в причастности к совершению взрывов.