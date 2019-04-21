Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Еще 450 человек получили ранения.

Об этом сообщает BBC. Трое полицейских погибли во время спецоперации по задержанию подозреваемых в пригороде Коломбо Дематагоде, где произошел восьмой взрыв.

Кроме того, сообщается о 27 погибших среди иностранцев.

Sri Lanka #EasterSundayAttacksLK death toll increased to 207. 450 injured. 27 foreigners among those who dead says Foreign Secretary — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.