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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

15:40, 21 апреля 2019
Мир
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Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 207 человек, еще 450 получили ранения.

Об этом сообщает BBC. Трое полицейских погибли во время спецоперации по задержанию подозреваемых в пригороде Коломбо Дематагоде, где произошел восьмой взрыв.

Кроме того, сообщается о 27 погибших среди иностранцев.

Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.

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Теги: #жертвы#взрывы#Шри-Ланка