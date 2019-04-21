Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
15:40, 21 апреля 2019Мир
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Еще 450 человек получили ранения.
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 207 человек, еще 450 получили ранения.
Об этом сообщает BBC. Трое полицейских погибли во время спецоперации по задержанию подозреваемых в пригороде Коломбо Дематагоде, где произошел восьмой взрыв.
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Кроме того, сообщается о 27 погибших среди иностранцев.
Sri Lanka #EasterSundayAttacksLK death toll increased to 207. 450 injured. 27 foreigners among those who dead says Foreign Secretary— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 апреля 2019 г.
Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в округе Коломбо и в других частях страны. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.
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