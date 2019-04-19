Спрос на шенгенские визы в Украине уменьшился в четыре раза

В связи со стремительным падением спроса Украина за год опустилась с 6-го на 16-е место в мире по количеству поданных на визы аппликаций.

В 2018 году в консульства стран Шенгена на территории Украины обращались за шенгенские визы 191726 раз, что почти в четыре раза меньше, чем в 2017 году (720976).

Об этом сообщает общественная организация «Европа без барьеров» со ссылкой на опубликованную на сайте Еврокомиссии статистику.

Из-за стремительного падения спроса Украина в 2018 году опустилась на 16 место в мире по количеству поданных на визы аппликаций. В 2017 году мы были на шестом месте, в 2016 - на третьем с 1,4 млн заявок.

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Однако исполнительный директор ОО «Европа без барьеров» Ирина Сушко считает это нормальным трендом в условиях безвизового режима.

«Шенгенские визы большинства граждан Украины стали не нужны, поэтому наблюдаем резкое падение количества заявок. Однако здесь следует учитывать, что на территории Украины обращаются в консульство также и иностранцы, поэтому на самом деле граждан Украины, которые обращаются за шенгенскими визами, еще меньше», - прокомментировала статистику Сушко.

Отмечается, что упала также доля мультивиз - со 182,4 тысячи, выданных в Украине шенгенских виз, только 25,5%, или 46,6 тысячи - многократные (в прошлом году было 59,7%). Несколько выросла по сравнению с прошлым годом доля отказов - с 3,7% до 4,7%.

«Можно предположить, что изменения в доле мультивиз связаны с изменениями в подходах стран Шенгена, ведь для многократного въезда граждане Украины теперь могут оформлять биометрические паспорта и не нуждаются в визах», - добавила Сушко.

Сообщается, что всего в мире в 2018 году было выдано 14,25 млн шенгенских виз, что на 400 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии изменить порядок выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран - тех, кто безвізу с ЕС не имеет.