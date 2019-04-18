Европарламент принял новые визовые правила для Шенгенской зоны (видео)

Чтобы содействовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза, принято решение изменить правила получения виз.

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии изменить порядок выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран - тех, кто безвиза с ЕС не имеет.

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Сейчас гражданам 105 стран требуются оформление виз для краткосрочных путешествий в 26 государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону.

Чтобы содействовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза, принято решение изменить правила получения виз.

В частности, теперь увеличивается срок подачи заявки на открытие визы с трех - до шести месяцев до даты поездки, сообщается на сайте ЕК. Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявки в электронном виде. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет могут освобождаться от визовых сборов.

Вместе с этим, увеличивается предельный срок действия многократной шенгенской визы - с одного года до пяти лет. Предполагается, что обозначенное новшество позволит сэкономить время и деньги как для заявителей, так и для визовых учреждений стран ЕС.

При этом размер визового сбора будет составлять 80 евро. В то время, как сейчас, желающие оформить визу, платят 60 евро.

Как сообщал УНИАН, ранее в Евросоюзе договорились о безвизе для британцев после Brexit.