Итальянский лоукостер Ernest Airlines с 19 апреля запустит рейсы из Одессы в Рим
Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 19 апреля запустит рейс из Одессы в столицу Италии - Рим.
Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».
В сообщении отмечается, что это первый прямой рейс между двумя городами, который будет выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Вылет из Одессы в пятницу в 00:40, в воскресенье - в 21:40.
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Согласно системе бронирования на сайте авиакомпании, цена билета составляет от 23 евро.
Как сообщал УНИАН, 12 марта итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).
Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года.
Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.
На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.