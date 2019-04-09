Итальянский лоукостер Ernest Airlines с 19 апреля запустит рейсы из Одессы в Рим

Авиабилеты уже в продаже на сайте по цене от €23.

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 19 апреля запустит рейс из Одессы в столицу Италии - Рим.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

В сообщении отмечается, что это первый прямой рейс между двумя городами, который будет выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Одессы в пятницу в 00:40, в воскресенье - в 21:40.

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Согласно системе бронирования на сайте авиакомпании, цена билета составляет от 23 евро.

Как сообщал УНИАН, 12 марта итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года.

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.