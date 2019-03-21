Ernest Airlines проводит двухдневную акцию с бесплатного провоза багажа

Предложение действует на всех рейсах Ernest Airlines, услугу можно заказать с 19 марта по 21 марта этого года.

Авиакомпания Ernest Airlines предоставляет своим пассажирам для путешествий на летний период добавить к билету бесплатный регистрируемый багаж весом до 15 кг.

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Как сообщает lowcostavia.com.ua, стандартная стоимость одного места регистрируемого багажа составляет от 15 евро в одну сторону.

Предложение действует на всех рейсах авиакомпании Ernest Airlines, услугу можно заказать с 19 марта по 18:00 21 марта этого года.

Чтобы получить бесплатный багаж к авиабилету, необходимо выбрать на сайте соответствующую опцию в меню “добавить зарегистрированный багаж” перед завершением покупки.

Период авиапутешествий в рамках предложения – 15 мая – 15 сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, недавно Ernest Airlines открыла рейсы из Милана и Рима в Харьков и из Киева в Геную.