В Вилково зашло первое в этом году пассажирское судно. На его борту – 140 туристов из Австрии.

На юге Одесской области стартовал круизный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», 1 апреля морской порт «Усть-Дунайск» принял первое в новом круизном сезоне пассажирское судно.

Теплоход «Виктория» под флагом Мальты ошвартовался у причала морского вокзала города Вилково, в котором находится администрация порта «Усть-Дунайск».

«По данным Усть-Дунайского филиала АМПУ, на борту судна – 140 туристов, которые прибыли в украинскую Венецию (так называют город Вилково – УНИАН) из Австрии. Это первый из 40 судозаходов круизных теплоходов, которые ожидаются в 2019 году в морском порту «Усть-Дунайск», - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что увеличение количества пассажирских судов, которые принимает порт «Усть-Дунайск», наблюдается третий год подряд. В 2018 году этот порт посетили свыше 5 тыс. круизных пассажиров.

Ранее в интервью УНИАН руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс заявил, что не видит необходимости существования филиалов администрации в маленьких портах, в числе которых – «Усть-Дунайск». По его словам, он – в числе убыточных, грузы уходят в большие порты, а содержать отдельную администрацию в нем экономически необоснованно. Поэтому планируется подчинить «Усть-Дунайск» администрации Измаильского морского порта. Также рассматривается возможность передачи активов порта в аренду частным инвесторам или муниципалитетам.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Усть-Дунайск» – государственное предприятие, расположен в южной части Жебриянской бухты Черного моря и соприкасается с Очаковским устьем реки Дунай. Управление порта находится в пгт Вилково Одесской области.

Общая площадь территории порта – 15 га, площадь акватории – 60 га. Морской подходной канал к порту имеет протяженность 7 км и ведет к трем якорным стоянкам для крупнотоннажных судов. Рабочие глубины утеряны.

Еще один соединительный канал длиной в 1,5 км пролегает от ковша порта до рукава Прорва.