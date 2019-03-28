В аэропорту Тель-Авива изменили написание названия Киева

На информационном табло авиарейсов столица Украины теперь указана как Kyiv.

В международном аэропорту «Бен-Гурион» в городе Тель-Авив изменили написание названия Киева в соответствии с украинским произношением (Kyiv).

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Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Twitter. "Израиль присоединился к кампании МИД Украины #CorrectUA. Отныне Международный аэропорт Бен-Гурион в городе Тель-Авив начал использование единого корректного названия украинской столицы - Kyiv. Спасибо администрации аэропорта за сотрудничество и четкую позицию! #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД запустил онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины пишут как Kyiv на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто.