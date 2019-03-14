Kyiv not Kiev: в аэропорту Бейрута изменили написание названия Киева

Бейрут стал первым ближневосточным городом, где в международном аэропорту начали использовать корректное название столицы Украины.

В международном аэропорту города Бейрут (столица Ливана) изменили написание названия Киева в соответствии с украинским произношением (Kyiv).

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Бейрут стал первым ближневосточным городом, где в международном аэропорту начали использовать корректное название столицы Украины", - сказано в сообщении.

Теперь на информационном табло авиарейсов город Киев значится как KYIV.

Как сообщало в Facebook МИД Украины, с октября 2018 года стартовала онлайн-кампания под хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагали присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением.