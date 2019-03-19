В Дубае откроют еще одну приманку для туристов

В Дубае появится своя версия аллеи славы. Планируется, что она быстро станет одной из главных достопримечательностей города.

В Дубае появится своя версия аллеи славы – «Дубайские звезды», на которой первоначально будут увековечены имена 400 знаменитостей и инфлюенсеров.

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Аллея разместится в самом центре Дубая, в районе Downtown Dubai, сообщил застройщик Emaar, передает arabianbusiness.com. По задумке организаторов, звездная аллея "призвана продвигать искусство, культуру и спорт, приветствуя звезд, чей вклад продолжает вдохновлять мир".

В перспективе на ней будет размещено более 10 тыс. звезд – вчетверо больше, чем на аналогичной аллее в Голливуде. Звезды будут носить имена как местных, так и иностранных выдающихся деятелей культуры и спорта. Люди со всего мира смогут номинировать своих любимцев для участия в проекте.

Первая очередь аллеи откроется в октябре 2019 года. В мероприятии примут участие 400 знаменитостей, которые представят свою звезду. Планируется, что аллея быстро станет одной из главных туристических достопримечательностей Дубая.