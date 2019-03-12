"Страна казачества": сербских туристов заманивают в Украину красотами Запорожской Сечи (фото)

Борды с видами жемчужин Украины были размещены к Белградской ярмарке туризма в рамках промо-кампании, ее организовало Посольство Украины в Республике Сербия.

Борды с видами Запорожья появились на улицах столицы Республики Сербия – Белград в рамках промо-кампании, ее организовало Посольство Украины в Республике.

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Соответствующую фотографию выложил на своей странице в Facebook украинский писатель Андрей Любка.

В Белграде появились борды с видами Запорожской Сечи, что на Хортице, и слоганом: "Украина – страна казачества".

Борды с видами жемчужин Украины были размещены к Белградской ярмарке туризма в рамках промо-кампании, ее организовало Посольство Украины в Республике Сербия.

Украина впервые присоединилась к туристической ярмарке в Белграде, которая состоялась в феврале. В ярмарке приняли участие три официальные делегации из украинских регионов, украинские и сербские туристические компании, а также сербская авиакомпания Air Serbia, которая начинает прямые рейсы из Белграда в Киев.