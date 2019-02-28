Украина может отменить безвиз с Израилем из-за нарушения прав туристов – МИД

Напомним, 15 февраля в израильском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев.

Министерство иностранных дел Украины допускает отмену безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематически нарушаться права украинских туристов.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

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Она напомнила, что 15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину, а в ответ Израиль задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.

"В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев зарубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства. В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относится к борьбе с нелегальным наймом и приемом на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

По ее словам, в переданной Израилю ноте указано, что защита прав граждан Украины, в том числе при краткосрочных поездках и длительном проживании за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

"Мы интенсифицировали сотрудничество с нашими израильскими партнерами с целью осуществления более глубокого мониторинга ситуации с обеспечением прав украинцев, путешествующих в Израиль... Проблема является системной, и ее нужно решать на уровне межведомственного сотрудничества", - сказала Зеленко.

Отметим, что в последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой. По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала года Израиль не пропустил на свою территорию в пять раз больше граждан Украины, чем Украина - граждан Израиля.

15 февраля в израильском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев. Украинцев задержали без объяснений и разрешения перемещаться по территории аэропорта, любое передвижение осуществлялось под конвоем. По информации народного депутата Украины Георгия Логвинского, украинцев задержали в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в аэропорту «Борисполь».

В МИД Израиля заявили, что в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы. По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде на законных основаниях - из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита. Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.