Куклы вуду и десятки тонн бус: как в Новом Орлеане отметили фестиваль Марди Гра (видео)

Новый Орлеан - родина настоящих кукол вуду.

В Новом Орлеане состоялся фестиваль Марди Гра или жирный вторник, который нигде в мире не празднуют так шумно.

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Ежегодно из земли и деревьев убирают десятки тонн бус. Традиция тянется еще с Европы, со времен королевской походки.

Считалось, через короля на народ смотрит Господь, поэтому если кому-то удастся поймать что-то от монаршей свиты - точно на удачу.

К чему только не прибегают в Новом Орлеане, чтобы собрать самые ценные подарки: кто-то просто кричит, кто-то пишет плакаты, кто-то обнажает грудь, говорится в сюжете ТСН.

Новый Орлеан – родина настоящих кукол вуду. Здесь они абсолютно для всего. В традиционном гаитянском вуду кукол, в которые, как в голливудских фильмах, втыкают иглы, не существует.