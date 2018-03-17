Сегодня в мире отмечают День святого Патрика: традиции праздника

Традиционно в этот день устраивают парады, надевают зеленую одежду и устраивают пивные вечеренки.

Сегодня, 17 марта, в мире отмечают День святого Патрика - праздник ассоциируемый у многих с Ирландией, пивом и лепреконами в зеленых костюмах.

На самом же деле праздник посвящен небесному покровителю Ирландии святому Патрику. Этот день был провозглашён христианским праздником в начале XVII века, однако сейчас он стал не молько религиозным но и культурным.

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Традиционно в этот день устраивают парады, надевают зеленую одежду и устраивают пивные вечеренки, по скольку только в это день разрешается нарушить пост и употреблять спиртные напитки.

Заведения городов укращают традиционной символикой праздника: трилистниками, фигурками лепреконов и ирландскими флагами.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Последние несколько лет этот празник отмечают и в Украине.