Скоростной поезд Киев - Запорожье в марте будет курсировать ежедневно

Дополнительные поезда назначены по вторникам и субботам: на 5, 9, 16, 19, 23, 26 и 30 марта.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" № 736/735 Киев - Запорожье - Киев, и в марте поезд будет курсировать ежедневно, кроме 12 марта.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", дополнительные поезда назначены по вторникам и субботам: на 5, 9, 16, 19, 23, 26 и 30 марта.

Согласно сообщению, поезд № 736 "Интерсити+" Киев - Запорожье будет отправляться из Киева в 14:11 и прибывать в Запорожье в 21:29.

В обратном направлении из Запорожья поезд № 735 Запорожье - Киев отправляется в 22:50 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 6:07.

Отмечается, что поезд будет останавливаться также на станциях Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.

В пресс-службе напомнили, что из Киева в Запорожье и обратно также ежедневно курсирует скоростной поезд "Интерсити+" № 732/731.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на 5, 9 и 16 марта дополнительные рейсы скоростного поезда Киев - Запорожье.