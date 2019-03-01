УЗ назначила дополнительные рейсы скоростного поезда Киев – Запорожье

Поезд будет останавливаться также на станциях Им. Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на 5, 9 и 16 марта назначила дополнительные рейсы скоростного поезда «Интерсити+» №736/735 по маршруту Киев - Запорожье - Киев, сообщила пресс-служба компании.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что поезд № 736 «Интерсити +» Киев - Запорожье отправится из Киева в 14:11 и прибудет в Запорожье в 21:29.

В обратном направлении из Запорожья поезд № 735 Запорожье - Киев отправляется в 22:50 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 6:07.

Поезд будет останавливаться также на станциях Им. Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.

Отмечается, что 5 и 9 марта поезд будет курсировать составом скоростного двухсистемного электропоезда ЕКС-1 «Тарпан» производства Крюковского вагоностроительного завода, а 16 марта - корейского производства Hyundai Rotem.

В пресс-службе напомнили, что из Киева в Запорожье и обратно также ежедневно курсирует скоростной поезд «Интерсити +» № 732/731.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначала дополнительный скоростной поезд Киев – Запорожье на 9, 12 и 16 февраля.